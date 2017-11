Soutenu par des critiques et un bouche à oreille majoritairement positifs, Priscilla Folle du Désert repartira à la conquête de Paris du 9 février au 17 mars 2018 en attendant le report des dates de la tournée prévue plus tard dans l'année. La distribution devrait rester identique au niveau des rôles principaux malgré de petits nouveaux dans l'ensemble. Il est possible que Sofia Mountassir (récemment annoncée dans la distribution de Bodyguard, le musical) soit peut être moins présente en tant qu'une des Divas mais le reste de la distribution devrait reprendre du service pour le road-trip le plus fou de cette nouvelle année. Si vous n'avez pas encore voyagé avec eux, laissez vous tenter par cette aventure aussi hilarante qu'émouvante aux valeurs importantes et à la musique enivrante !

Retrouvez la bande-annonce du spectacle "Priscilla, Folle du Désert - La comédie musicale"