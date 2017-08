Les nouvelles soirées "cinéma-karaoké" organisées par l'Ecran Pop se dévoilent un peu plus avec l'annonce de la présence de Maîtres de Cérémonie pour la prochaine soirée Mamma Mia au Grand Rex.

Nous vous en parlions le mois dernier, la soirée "cinéma-karaoké" du 7 septembre au Grand Rex a pour vocation de présenter la comédie musicale Mamma Mia dans un cadre immersif et participatif afin de proposer une expérience festive hors du commun. Avant le film, un "pre-show" sera proposé pour chauffer la salle en organisant jeux et défis pour faire gagner des cadeaux aux spectateurs.

Pour animer toute cette première partie avant le lancement des projections et du karaoké géant, des "Maîtres de cérémonie" ont été choisis pour plonger le public dans l'univers de Mamma Mia. Il s'agit tout d'abord de Raphaëlle Arnaud, qui a joué dans l'ensemble du spectacle au Théâtre Mogador en 2012 et qui était d'ailleurs doublure pour le rôle principal de Sophie Sheridan. Elle était récemment à l'affiche d'Alice, la comédie musicale au Festival Off d'Avignon. À ses côtés pour animer la soirée, on retrouvera Zacharie Saal qui a oeuvré pendant plusieurs années avec la troupe de New, la comédie musicale improvisée. Il a notablement joué Igor dans Frankenstein Junior auprès de Vincent Heden au Théâtre Déjazet.

Rendez-vous le 7 septembre au Grand Rex pour vivre ce "sing-along" mis en scène par Samuel Sené !

Mamma Mia! présenté par l'Écran Pop

Le jeudi 7 septembre 2017 à 20h30 au cinéma "Le Grand Rex "

1 Boulevard Poissonnière 75002 Paris

Mise en scène : Samuel Sené

Avec les Maîtres de Cérémonie Raphaëlle Arnaud et Zacharie Saal