Lors de sa première exploitation parisienne en 2015, la pièce musicale Yolanda, le premier jour avait conquis le public grâce à son émotion et sa sensibilité. Elle sera de nouveau à l'affiche à la rentrée à la Folie Théâtre.



Pensée avant tout comme un objet théâtral, Yolanda, le premier jour est une comédie musicale qui comporte une douzaine de chansons de Dalida, interprétées par Olivier Pochon (Bent ; Splendid's) accompagné au piano par Marie-Laure Chanet, illustrant les propos et réflexions du héros.

L'identité, thème central du spectacle

Ce héros, c'est en fait un homme complexe, sensible et surprenant : il vit son dernier jour de prison. Tout en rassemblant ses affaires, il fait le bilan de sa vie d'avant : des oppressions, une fascination pour le feu destructrice, une passion pour Dalida... Il envisage sa future vie sous un nouveau jour, une autre identité. En liberté, il sera Yolanda.

Mis en scène par Marc-Antoine Allory (Crime, le musical), ce huis clos pose un regard sur un individu qui dresse le bilan de sa vie et décide de "renaître" : un spectacle tout en sensibilité qui revient à Paris pour surprendre le public jusqu'au 18 janvier 2018.



Découvrez la bande-annonce du spectacle :