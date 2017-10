Le spectacle aura donc le temps de se roder avant de potentiellement arriver à Londres même si pour le moment rien n'est annoncé. Toutefois, vu les critiques relativement positives, il n'y aurait pas de raison que la comédie musicale ne débarque pas à Londres à la prochaine saison. Malgré l'échec de Viva Forever, spectacle musical autour des tubes des Spice Girls, il est plus probable que The Band connaisse un sort plus heureux grâce à une histoire plus touchante et la faveur des médias et des fans du groupe anglais. "Back for good ?"



Retrouvez un extrait des chansons de Take That par le groupe Five To Five