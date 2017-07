Parmi les nouveautés à venir de la saison 17-18 à Londres, la comédie musicale Big Fish s'annonce comme une des plus attendues avec dans le rôle principal Kelsey Grammer, nommé en 2010 aux Tony Awards pour son interprétation dans La Cage aux Folles.

À l'origine, Big Fish est un roman de 1998 de Daniel Wallace qui raconte l'histoire d'Edward Bloom, un père débordant d'imagination, et de son fils William. Ce dernier retourne au domicile familial après l'avoir quitté longtemps auparavant, pour être au chevet de son père, atteint d'un cancer. Il souhaite mieux le connaître et découvrir ses secrets avant qu'il ne soit trop tard. L'aventure débute lorsque William tentera de discerner le vrai du faux dans les propos de son père mourant : une histoire à la fois drôle et poignante, qui a connu une adaptation au cinéma de Tim Burton en 2003 avant d'arriver à Broadway en 2013.

Une distribution solide pour le West End

Le rôle d'Edward Bloom a d'abord été partagé par Albert Finney et Ewan McGregor au cinéma (avec des âges différents), avant d'être repris par Norbert Leo Butz (Wicked ; Catch me if you can) au Neil Simon Theatre à New York. À Londres, le personnage sera incarné par Kelsey Grammer qui fera ici ses premiers pas sur scène en Angleterre à The Other Palace. Il sera accompagné sur scène par Matt Seadon-Young (Les Misérables) dans le rôle de Will Bloom, Frances McNamee (Little Shop of Horrors), Forbes Masson (Travesties), Jamie Muscato (Lazarus), Laura Baldwin (Shrek), Landi Oshinowo (Shrek), Dean Nolan (Fiddler on the Roof), George Ure (Sweeney Todd), Sophie Linder-Lee (Wicked), Gemma McMeel (Titanic) et Jonathan Stewart (Guys and Dolls).

Cette production sera mise en scène par Nigel Harman qui travaille en parallèle sur la nouvelle tournée de Shrek, the musical au Royaume-Uni. Comme à Broadway, le livret est signé John August (également auteur du scénario du film de Tim Burton) et les musiques et paroles sont d'Andrew Lippa (La Famille Addams). Big Fish sera à l'affiche de The Other Palace (anciennement le Saint James Theatre) seulement du 1er novembre au 31 décembre 2017 : une occasion à ne pas manquer.

Découvrez ici la bande-annonce de la version de Broadway de "Big Fish" :