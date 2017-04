Voir toutes les publications de Édmée Martin

Aimant les films musicaux, c'est la curiosité de voir Hairspray sur la scène du Casino de Paris en avril 2011 qui m'a fait découvrir la comédie musicale, et par la suite, intégrer l'équipe de Musical Avenue. Depuis, cette curiosité continue de me mener dans les salles de spectacles, parisiennes souvent, londoniennes et new yorkaises parfois. Globetrottreuse dans l'âme également, je conjugue ces deux passions avec mon métier d'opticienne - optométriste.