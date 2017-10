Nous retrouverons différentes personnalités du monde de la comédie musicale et du spectacles musicales. David Alexis (actuellement dans Priscilla folle du désert)​ incarnera le méchant Herman Gessler​, assisté par notre maître de cérémonie Bapstiste Udriot qui tiendra le rôle de Reto le serviteur de Gessler. ​Yoni Amar (La Belle & La bête ; Roméo & Juliette)​ ​dans le rôle Capitaine Gehan​, Amalya​ (The Black Legends)​​ ​dans le costume d'​Erna Hedel la tenancière de la taverne, Candice Parise (Notre Dame de Paris ; Hair ; Roméo & Juliette), Thea Anceau (Oliver Twist)​, Nuno Resende (Les Dix commandements ; Roméo & Juliette ; Mozart L'opéra rock)​ en tant que meneur de la révolte : le célèbre Guillaume Tell. Pierre Reggianni(My fair lady ; Les Demoiselles de Rochefort, Cabaret)​ ​prêtera son visage au personnage d'​Yvo et Ana Ka (Priscilla Folle du désert ; Drôles de Dames) qui reste la grande découverte de la soirée​. On retrouvera également dans l'ensemble : Léa Biron, Benoît de Gaulejac, Bastien Jacquemart, Charlie Oiselier, Benjamin Maytraud, Christelle Riesle.

Réserver

Crédit photos : Julien Vachon

Guillaume Tell- La nation en héritage

les 17 & 18 Novembre aux Folies Bergère​

puis en tournée en Asie​