À moins d'un mois des débuts d'Emilie Jolie, la célèbre comédie musicale de Philippe Chatel, un showcase était organisé au Théâtre Comédia où le spectacle sera à l'affiche à partir du 21 octobre.

Le metteur en scène Philippe Chatel était présent pour expliquer le pourquoi de la renaissance de son conte musical, créé en 1979 puis revisité en 1984 au Cirque d'Hiver et en 2002 au Théâtre Mogador. Au cours de cet événement rassemblant journalistes et bloggeurs, un aperçu a été donné d'Emilie Jolie. 16 acteurs, chanteurs, danseurs et musiciens "live" s'attacheront chaque soir à recréer la magie du célèbre conte musical dans une mise en scène inédite.

Les techniques de lumière et de vidéo les plus avancées vont être utilisées pour permettre aux spectateurs de s'immerger dans l'univers merveilleux d’Émilie Jolie, avec également des costumes et des effets sonores au service de l'histoire et des personnages imaginaires du livre d'images de la jeune héroïne. Parmi eux : la Sorcière, l'Autruche, le Hérisson, l'Horloge, Les Lapins Bleus, Le Grand Oiseau, Le Prince Charmant, Le Petit Caillou... de quoi donner libre champ à la créativité de l'équipe du spectacle !

Environ cinq ou six scènes en costumes ont été présentées aux journalistes présents dans la salle, avec dans les rôles principaux "adultes" d'artistes confirmés comme Florence Pelly (Non, je ne danse pas), Emmanuelle Bouaziz (Mamma Mia!), ou encore Vincent Heden (Frankenstein Junior ; D.I.S.C.O), qui figurait récemment à l'affiche d'un autre spectacle primé aux Trophées de la Comédie Musicale dans la catégorie "Jeune Public" (I Love Perrault).

Les 3 jeunes artistes qui incarneront Emilie Jolie en alternance se nomment Gloria (des "Kids United"), Johanna Serrano et Zoe. Il ne faudra donc pas hésiter à retourner voir le spectacle plusieurs fois au Théâtre Comédia pour s'évader avec elles dans le cadre de ce conte musical créé pour plaire à toutes les générations.

Crédit photos : © www.patrickcarpentier.fr

