Le Dr Frankenstein, professeur d'anatomie, est fasciné par le cerveau. Il se bat pour que son nom soit prononcé Frankenstine et refuse toute ressemblance ou association avec son grand-père le fameux créateur de monstres. Pourtant au décès de ce dernier, il se retrouve contraint de quitter New York pour la Transilvanie afin de régler les affaires de patrimoine de sa famille. Il va croiser le chemin de personnages plus fous les uns que les autres, d'Igor le serviteur à Inga l'assisante en passant par Frau Blucher la gouvernante. Va-t-il résister ou craquer et reprendre les travaux de son grand-père?