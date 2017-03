La présentation commence par une vidéo d'une trentaine de minutes. Pendant ce film, des interviews des chanteurs principaux mais aussi de Pascal Obispo et Christophe Barratier qui développent les aspects de l'histoire, des personnages. On apprend alors que Pascal Obispo pensait à cette comédie musicale depuis bientôt quinze ans. C'est pour lui une façon de retourner en enfance, se replonger dans ses années de catéchisme et le lien qu'il a avec celui qui a marié sa mère, sa tante, et qui l'a également baptisé. Jésus - De Nazareth à Jérusalem se concentre sur les trois dernières années de la vie du souverain.



Ces interviews ont été réalisées au Maroc pendant le tournage des clips. Ces derniers entrecoupent les différents sujets des interviews. Nous avons donc pu revoir le clip de "La Bonne nouvelle" mais aussi découvrir la chanson "Aimez-vous les uns les autres" (interprétée par Jésus, Marie-Madeleine, Jean et Pierre) et enfin "L'Adieu" qui met en lumière le moment de la crucifixion de Jésus. Il faut souligner la beauté de la réalisation de ces clips, et les émotions très présentes dans les plans. Les musiques sont du classique Obispo, et ont une sonorité qui ressemble aux chansons Des Dix Commandements. Les costumes sont signés Jean-Daniel Vuillermoz, dont vous avez aperçu le talent avec Oliver Twist, et plus connu pour son travail sur le film Jacquou le Croquant.