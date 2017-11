Critique : “Young Frankenstein” au Garrick Theatre à Londres

Les énormes décors ont aussi laissé la place a ceux moins spectaculaires mais néanmoins efficaces de Beowulf Borrit et le livret du regretté Thomas Meehan (Annie ; Bullets over Broadway) s'est vu également raccourci mais sans pour autant éliminer les meilleures blagues bien connues grâce au film. Les aspects puérils, parfois vulgaires et misogynes sont aussi intacts mais ils sont inhérents au comique du grand Mel Brooks et doivent être pris au second degré ! Comme dans le plus réussi The Producers, toutes les cibles sont atteintes, même si on ne peut pas dire que cet humour se bonifie avec le temps.

La partition de Mel Brooks lui même, largement supérieure à sa première, s’inscrit dans la plus pure tradition de l'âge d'or de Broadway. Mais le point fort de cette version londonienne reste la distribution qui est au delà de la perfection. Depuis Harley Fraser (digne successeur de Gene Wilder au cinéma et Roger Bart à Broadway) jusqu'à Ross Noble qui s'approprie complètement le personnage du grand Marty Feldman, la distribution est sans faute. Shuler Hensley demeure le seul membre de la distribution de Broadway. La merveilleuse Summer Strallen succédant une fois de plus à Sutton Foster dans le rôle d'Inga (elle avait déjà repris dans le West End son rôle dans The Drowsy Chaperone), l'hilarante Lesley Joseph dans le rôle de Frau Blucher et l'excellente Dianne Pilkington (une des meilleures Glinda de Wicked) dans celui de l'incorrigible fiancée de Frankenstein, valent à elles seules largement le prix d'entrée. Ne manquez surtout pas cette production. Le premier grand numéro "Don't touch Me" l'irrésistible "Roll in the Hay" et le superbe final de premier acte "Transylvania Mania" resteront longtemps dans vos oreilles.

Young Frankenstein - Garrick Theatre, Londres

http://www.garricktheatre.org

Musique, livret et paroles : Mel Brooks