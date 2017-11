Critique : “The Toxic Avenger” à l’Arts Theatre à Londres

Après une saison à guichets fermés à la Southwark Playhouse au printemps 2016, The Toxic Avenger revient à l'Arts Theatre avec une brillante nouvelle distribution de cinq acteurs jouant plus de trois fois ce nombre de personnages accompagnés par cinq formidables musiciens participant eux aussi à l'intrigue délirante.

Si les adaptations musicales de films cultes sont souvent convenues, musicaliser un film de série B violent et glauque racontant l'histoire d'un jeune paumé qui devient un monstre héroïque, défenseur d'une Maire tyrannique était pousser un peu loin bouchon. C'est pourtant un pari réussi par Joe Di Pietro qui rend ici un hommage plus qu'ironique à son New Jersey après avoir déjà signé le livret et les paroles de I love you, you're perfect, now change! avec ce même compositeur David Bryan le succès international Memphis.

Bien qu'à dominante rock la partition de The Toxic Avenger sait mélanger les registres avec intelligence tout comme le livret. Quel autre musical réussirait en effet à rester aussi classe avec pour final de première partie l'intitulé "Bitch/slut/liar/whore"? Le tout défendu par Natalie Hope qui ne joue pas moins de trois rôles : la Maire, la mère et la nonne. L'excellent Mark Anderson (de la distribution originale de The Book of Mormon) est le seul survivant de la distribution de la Southwark Playhouse, avec à ses côtés Emma Salvo qui tire bien son épingle du jeu dans le rôle difficile de la jeune première aveugle. Cependant, le clou de spectacle reste le duo infernal formé par Che Francis et Oscar Conlon-Morrey avec des rôles occasionnant multiples changements de sexe et de genre. Ils excellent dans l'exécution des chorégraphies endiablées de Lucie Parkhurst qui - à l'instar de la mise en scène efficace de Benji Sterling - ne laissent aucun moment de répit.

En résumé, The Toxic Avenger est un musical corrosif et politiquement incorrect à découvrir ou à revoir à tout prix jusqu'à début décembre à l'Arts Theatre !

The Toxic Avenger

À l'Arts Theatre à Londres jusqu'au 3 décembre 2017

6-7 Great Newport Street

London, WC2H7JB



De Joe DePietro et David Bryan

Avec Natalie Hope, Emma Salvo, Mark Anderson, Che Francis, Oscar Conlon-Morrey