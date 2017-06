Danny Elfman de retour à Paris pour célébrer Halloween en musique

Ce concert, qui eut un fort succès en octobre 2015 au Grand Rex, est l'occasion pour les amateurs d'orchestres symphoniques de pouvoir allier plaisir des yeux et des oreilles grâce à l'Orchestre et Choeur Lamoureux de près de 150 personnes. En effet, en plus des musiques seront diffusés des extraits de films, de croquis et de dessins de Tim Burton. Danny Elfman en personne donnera à nouveau de la voix pour interpréter à nouveau le rôle de Jack Skellington près de 25 ans après la sortie du film au cinéma.

N'hésitez pas trop longtemps pour réserver votre précieux sésame car ce genre d'évènement est suffisamment rare pour être complet très vite. "Boys and girls of every age, wouldn't you like to see something strange ? Come with us and you will see. This, our town of Halloween".

Danny Elfman's : Music from the films of Tim Burton

Au Palais des Congrès de Paris les 21 et 22 octobre 2017

2 Place de la Porte Maillot 75017 Paris