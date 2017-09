Dossier : La saison 2017-2018 jeune public

Chaque année, partout en France, de nombreux spectacles musicaux jeune public remplissent des salles plus ou moins grandes, souvent avec un succès qui échappe quelque peu à la sphère médiatique. Il n'est donc que justice de leur consacrer un dossier pour la rentrée 2017/2018, qui s'annonce riche en émotions pour les petits amateurs de théâtre musical en herbe et leurs parents.

Pour les tout petits

Nous l'avons prouvé la saison dernière avec nos chroniqueurs en herbe : le théâtre et les spectacles musicaux constituent une excellente occupation pour canaliser les plus jeunes enfants. Il est vrai que pendant ce temps-là, ils ne sont pas occupés à ravager la maison ! Et il y aura de quoi les occuper avec des franchises portées sur scène comme la reprise de Petit Ours Brun, Peppa Pig T'choupi, ou Masha et Michka. Les parents nostalgiques auront le plaisir de (re)découvrir Emilie Jolie et les plus curieux auront l'audace de sélectionner un spectacle plus discret dans un choix plutôt fourni, dont nous proposons une sélection.



Petit Ours Brun (à partir de 2 ans)



À partir du 14 octobre 2017 au Théâtre du Gymnase Marie-Bell

38 boulevard de Bonne Nouvelle 75010 Paris

Mise en scène : Ned Grujic ; Livret et paroles : Marie Aubinais ; Livret : Maris-Agnès Gaudrat ; Musiques : Félix le Bars

Masha et Michka, le spectacle (à partir de 2 ans)



Du 21 octobre 2017 au 7 janvier 2018 au Palace

8 rue du Faubourg Montmartre 75009 Paris

Puis en tournée notamment le 4 février 2018 à Bordeaux, le 17 février 2018 à Carquefou, le 25 février 2018 à Toulouse, ...

Mise en scène : Istanbul Meydan Sahnesi

Peppa Pig - Le Grand Splash (à partir de 2 ans)



De Richard Lewis (livret et paroles) et Mani Svavarsson (musiques), adapté en France par Julien Alluguette.

Du 21 octobre au 5 novembre 2017 au Casino de Paris

16, rue de Clichy 75009 Paris

Puis le 26 novembre à Belfort, le 6 décembre à Colmar, les 9 et 10 décembre à Reims, le 14 janvier 2018 à Chalon sur Saône, le 20 janvier à Hem, le 28 janvier à Lyon, le 4 février à Thionville, le 10 février à Lausanne, le 11 février à Genève, et le 24 février à Saint Quentin.

Mise en scène originale : Richard Lewis ; Direction artistique, livret et mise en scène : Julien Alluguette ; Direction technique : Charles Gratecap ; Formation marionnettes : Claire Rabant.

Viens danser avec T'choupi (à partir de 2 ans)



De Caroline Duffau, d’après les personnages et l’univers crées par Thierry Courtin.



Du 18 novembre 2017 au 7 janvier 2018 au Casino de Paris

16, rue de Clichy 75009 Paris

Puis en tournée le 14 janvier à Limoges, 11 février 2018 à Marseille, le 3 mars à Bordeaux, le 4 mars 2018 à Toulouse, le 17 mars 2018 à Rennes, le 18 mars 2018 à Nantes, le 24 mars 2018 à Lille...

Mise en scène : Caroline Duffau ; Musiques : La Manufacture Sonore ; Chorégraphies : Gladys Gambie ; Décors : Jean-Michel Adam ; Peintures : Jeanne Pezeau ; Lumières : Aurélien Escuriol.



Émilie Jolie (à partir de 2 ans)



De Philippe Chatel

A partir du 21 octobre 2017 au Théâtre Comédia

14 Boulevard de Strasbourg 75010 Paris

Mise en scène : Philippe Chatel et Laurent Serrano ; Direction d'orchestre : Philippe Gouadin ; Chorégraphies : Emmanuelle Bouaziz

Dans la forêt lointaine (à partir de 2 ans)



Du 2 septembre au 19 novembre 2017 à l'Aktéon Théâtre

11 Rue du Général Blaise, 75011 Paris

Auteur : Françoise Krief



Avec : Marion Clément, Françoise Krief, Macha Lemaître.

Pianiste : Luc-Emmanuel Betton, Emilien Marion.

La Coccinelle et le Jardinier (de 2 à 7 ans)



Du 3 septembre 2017 au 7 janvier 2018 à la Comédie Saint-Michel

95 Boulevard Saint-Michel, 75005 Paris

Auteur et Metteur en scène : Véronique Dartois



Avec en alternance : Véronique Dartois, Priscille Debuchy, Thierry Dartois, Claire Butard, Lucille Arnaud, Sidonie Gaumy, Mylène Mohini, Emmeline Naert, Nicolas Lyan, Claire-Estelle Murphy

Le Baiser du Jouet (à partir de 3 ans)



Du 7 octobre au 31 décembre 2017 à l'Alambra

21, Rue Yves Toudic, 75010 Paris

Auteur : Didier Biosca ; Metteur en scène : Laetitia Carrere

Mon Petit Pingouin (de 3 à 6 ans)



Du 2 septembre 2017 au 24 juin 2018 à l'Antre Magique de Paris

50 rue Saint Georges, 75009 Paris

Metteur en scène : Christian Gambin

Outre La Coccinelle et le Jardinier, la Comédie Saint-Michel propose cinq autres spectacles jeune public pour cette saison, dont par exemple Maxence ou le Conte du Métro. A noter également pour les tout petits la reprise des aventures de Capucine à la Comédie de Paris, avec Les Comptines de Capucine (à partir du 7 octobre), Les Vacances de Capucine (à partir du 8 octobre) et enfin L'Anniversaire de Capucine début 2018.

Pour les un peu plus grands



Cette section s'adresse aux heureux parents d'enfants de 4 ans et plus. Ils vont enfin pouvoir dépasser le rôle de simples accompagnateurs et commencer à découvrir des spectacles intéressants pour eux aussi ! Dans cette section, on retrouve des reprises comme l’indéboulonnable Kid Manoir ou le remarqué Aladin, mais aussi un lot de créations dont Tire la chevillette!... ou l'ovni Mozart, qui prend le pari audacieux de faire monter des chiens sur scène.

Kid Manoir, La Potion Interdite

Kid Manoir, la Malédiction du Pharaon

(à partir de 4 ans)



Du 21 octobre 2017 au 6 janvier 2018

Au Théâtre Antoine

14 Boulevard de Strasbourg, 75010 Paris

Mise en scène : David Rozen ; Chorégraphies : Johan Nus ; Composition : Fred Colas

Tire la chevillette ! ... (à partir de 4 ans)

Du 9 septembre 2017 au 6 janvier 2018

Au Funambule Montmartre

53 rue des Saules, 75018 Paris

Mise en scène : Elrik Thomas ; Musique : Raphaël Sanchez, Auteurs : Jessica Goldman, Zacharie Saal, Caroline Laurent, Laurent Jacques

Le Livre de la Jungle (à partir de 4 ans)

d'Ely Grimaldi et Igor De Chaille

Du dimanche 8 octobre 2017 au vendredi 2 mars 2018

Au théâtre des Variétés

7 boulevard Montmartre, Paris 75002

Metteur en scène : Ned Grujic ; Chorégraphe: Julia Ledl

Peter Pan (à partir de 4 ans)



Du 30 septembre 2017 au 13 janvier 2018

Au théâtre Bobino

14-20 rue de la Gaîté, 75014 Paris

Mise en scène : Guy Grimberg, Musique : Raphaël Sanchez, Serge Léonardi, Guy Grimberg et Dimitri Lefebvre

Aladin, faites un vœu ! (de 4 à 13 ans)

De Marie-Jo Zarb et David Rozen

Au Théâtre du Palais Royal du 7 octobre au 30 décembre 2017

Livret : Marie-Joe Zarb et David Rozen ; Mise en scène : David Rozen ; Compositeur : Shay Alon ; Chorégraphie : Yohan Nus

Avec : Bastien Jacquemart, Gregory Amsis, Kaïna Blada, Sophie Faguin, Joris Conquet, Thomas Ronzeau, Julien Mior, Lorena Masikini

La Revanche du Capitaine Crochet (de 5 à 10 ans)



À partir du 25 octobre 2017

Au théâtre de la Michodière

4 bis rue de la Michodière, 75002 Paris

Mise en scène : Ned Grujic ; Auteurs : Ely Grimaldi, Igor De Chaillé, Raphael Sanchez

Le Vilain Petit Canard (à partir de 5 ans)



Du 9 septembre au 15 novembre 2017

Au théâtre Essaïon

6 rue Pierre au Lard, 75004 Paris

Metteur en scène : Thierry Jahn

Mozart (à partir de 5 ans)



Du 21 octobre 2017 au 4 mars 2018

Au théâtre de la Tour Eiffel

4 Square Rapp, 75007 Paris

Auteurs : Rémy Caccia & Christelle Chollet

On pourra également découvrir les spectacles programmés au Théâtre la Boussole de Paris, dont notamment Lola et la Sorcière de Manhattan (3-6 ans, du 2/09 au 19/11/17), Peau d'Âne (4-10 ans, mêmes dates) ou encore La Magie des Rêves (4 ans et plus, du 16/09/17 au 07/01/18). Les Contes du Chat Perché de Marcel Aymé sont également à l'honneur, avec deux adaptations : Les Boîtes de Peinture au Ciné 13 Théâtre de Paris du 4/10/17 au 06/01/18, ainsi que Les Contes du Chat Perché au Grand Point Virgule de Paris du 16/09/17 au 07/01/18.

Côté province, la Comédie de Grenoble propose florilège de spectacles jeune (et moins jeune) public, avec plus de 30 spectacles pour tous les âges à partir de 1 an.

Pour toute la famille



Si vous n'avez pas réussi à donner à vos enfants le goût du théâtre musical, c'est votre dernière chance. Vous pourrez opter pour une valeur sûre comme Robin des Bois, la légende… ou presque !, qui se joue avec succès depuis plusieurs saisons. Ou miser sur le trio Ludovic-Alexandre Vidal, David Rozen et Julien Salvia, nommés aux Molières et aux Trophées de la Comédie Musicale pour La Petite Fille aux Allumettes (qui part en tournée dès septembre 2017), qui présentent au Théâtre Mogador leur version des Aventures de Tom Sawyer. Enfin, si vous souhaitez mêler l'utile à l'agréable, vous pourrez (re)découvrir l'histoire du Roi Arthur dans un spectacle présenté en langue anglaise. A moins que vous décidiez d'y aller sans votre descendance, pour réveiller l'enfant qui dort en vous...

La folle histoire du petit chaperon rouge, le musical (à partir de 6 ans)



Au Théâtre des Nouveautés jusqu'au 31 décembre 2017

24 boulevard Poissonières 75009 Paris

Mise en scène : Léon ; Auteurs : Pascal Joseph, Nicolas Giraud, Nicolas Giraud

Avec : Clémence Bouvier, Anjaya, Yohann Bertinetti, Nicolas Giraud, Jérôme Lifszyc, Yann Moczadlo

Robin des Bois, la légende… ou presque !

A partir du 15 octobre 2017 au Théâtre de Ménilmontant

15 Rue du Retrait, 75020 Paris

Auteurs : Fred Colas & Guillaume Beaujolais ; Mise en scène : Guillaume Beaujolais

Avec : Matthieu Brugot, Lucie Riedinger, Aurélie Vigent, Raphaëlle Arnaud, Ghislain Delbecq, Benjamin Gouy-Pailler, Guillaume Beaujolais, Joël Wood, Régis Olivier, Benjamin Falletto



Les Aventures de Tom Sawyer

De Julien Salvia et Ludovic-Alexandre Vidal

Dès le mois de décembre 2017 en tournée

À partir du 17 février 2018

Au Théâtre Mogador

25 rue de Mogador, 75009 Paris



Mise en scène : David Rozen

King Arthur: The Sword from the Stone

De Sam Pinnell

du 09 septembre 2017 au 06 janvier 2018

Comédie Saint-Michel,

95, Boulevard Saint-Michel 75005 Paris

Mise en scène : Lucille O'Flanagan

Avec Phillip Scherer, Quentin Moriot, Mathieu Becquerelle, Dan Gutman

