Jean-Luc Choplin, nouveau directeur artistique du théâtre Marigny ?

Suite à son récent départ de la Seine Musicale, Jean-Luc Choplin devrait se retrouver aux manettes de la direction artistique du théâtre Marigny lors de sa réouverture, prévue en septembre prochain.

Rarement un directeur de théâtre français aura été autant convoité. D'après Les Échos, l'ex-directeur plébiscité du théâtre du Châtelet et tout juste ex-président du Comité de programmation de La Seine Musicale, Jean-Luc Choplin, devrait en effet se voir nommé directeur artistique du théâtre Marigny, situé sur les Champs-Elysées, lors de sa réouverture après de lourds travaux en septembre 2018.

A la fin de l'année dernière, La Seine Musicale dévoilait dans un communiqué de presse que Jean-Luc Choplin ne renouvellerait pas sa mission de conseil artistique en 2018 afin de se « consacrer à de nouveaux projets » ; on connaît donc désormais leur nature. En tout, le directeur artistique sera resté à peine plus de six mois à l'île Seguin, où il aura tout de même eu le temps de programmer West Side Story en octobre et novembre dernier. La raison principale de son départ est à chercher du côté de la gestion très complexe de La Seine Musicale, un ensemble réunissant deux salles de spectacles de 6000 et 1000 places créé suite à un partenariat public-privé entre le conseil général des Hauts de Seine et TF1 et exploité depuis par STS Événements, filiale conjointe de TF1 et Sodexo.

Un nouveau "Broadway-sur-Seine" ?

Avec le Théâtre Marigny, qui compte deux salles de 1000 et 300 places, Jean-Luc Choplin devrait ainsi revenir à plus d'intimité. Pour l'anecdote, le théâtre parisien lui avait déjà fait les yeux doux en 2016 pour qu'il en devienne le conseiller artistique. La dernière proposition de Fimalac, le groupe de Marc Ladreit de Lacharrière qui détient désormais le théâtre Marigny, aura donc été la bonne.

Toujours selon Les Échos, Jean-Luc Choplin pourrait signer prochainement son contrat de directeur artistique du théâtre Marigny, qui souhaite désormais principalement programmer des pièces de théâtre, des one man shows et, bien sûr, des comédies musicales. Il faut dire qu'à part Cabaret il y a quelques années, Marigny avait jusque-là rarement mis des comédies musicales à l'affiche. En revanche, Jean-Luc Choplin qui avait fait du Châtelet un véritable "Broadway-sur-Seine" en y programmant depuis 2006 des comédies musicales anglo-saxonnes emblématiques telles que Singin' in the rain, My Fair Lady, A Little Night Music ou encore The Sound of Music ne devrait pas réitérer l'exploit, manque de places oblige. Mais gageons que les amoureux de Broadway y trouveront tout de même largement leur bonheur.

