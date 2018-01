Big Brother is watching you, le premier extrait de “1984, Le Musical”

Un musical inspiré du célèbre roman de George Orwell est sur le point de voir le jour. Et pour porter le projet, le titre "Big Brother is watching you" interprété par David Alexis et Sophie Delmas vient d'être dévoilé sur les réseaux sociaux.

Avis aux amateurs du roman dystopique 1984 de George Orwell, paru en 1949 : un musical français inspiré de l’œuvre est actuellement en préparation. A l'origine du projet 1984, Le Musical, on retrouve le parolier et écrivain Boris Bergman au livret et aux paroles, Eric Melville à la musique, et Cécile Chaduteau (Hit Parade) aux chorégraphies. Une page Facebook dédiée au musical vient tout juste d'être créée, sur laquelle on peut d'ores et déjà visionner le making-of de la chanson "Big Brother is watching you", interprétée par David Alexis (Oliver Twist-Le Musical ; Priscilla, Folle du désert), qui se glisse dans la peau du personnage principal du roman Winston Smith, et Sophie Delmas (Mamma Mia ! ; Le Magicien d'Oz), alias Amanda.

Prolongement musical d'une œuvre choc

Dans une ambiance électro-pop saturée de guitares électriques, rappelant un peu les sonorités du groupe Muse qui s'était déjà largement inspiré de l’œuvre d'Orwell pour son album The Resistance, le titre nous plonge dans l'atmosphère inquiétante et futuriste du roman d'anticipation. Pour mémoire, l'histoire de 1984 est celle d'une société totalitaire et liberticide sous le joug d'une figure omniprésente et omnipotente : Big Brother.

Malgré la noirceur du sujet et de son traitement, 1984 est devenu un véritable classique avant-gardiste qui a depuis sa parution donné lieu à de multiples adaptations cinématographiques, télévisuelles et scéniques, et même inspiré le travail de nombreux artistes. Dernière adaptation en date, la pièce de théâtre polémique et dérangeante de Robert Icke et Duncan Macmillan, qui s'était jouée au Hudson Theater de Broadway l'an dernier et avait provoqué les évanouissements, les vomissements et la colère de nombreux spectateurs dans la salle.

Sans aller aussi loin, on espère que 1984, Le Musical saura restituer l'ambiance sombre et le message du roman. La promesse de Boris Bergman est en tout cas d'en faire le "prolongement musical de ce livre avertissement". Pour l'heure, en-dehors de ce premier titre, d'une partie de l'équipe créative et des deux principaux interprètes, on ne sait en revanche rien d'autre du projet, ni même s'il sera vraiment adapté sur scène ou en restera au stade de l'album concept. Affaire à suivre !

En attendant d'en savoir un peu plus, découvrez le making-of du titre "Big Brother is watching you" réalisé par Fly Corcel :