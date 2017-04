Critique : “Hit Parade” au Palais des Congrès de Paris et en tournée

Un spectacle de variétés visuellement réussi

Hit Parade n'est pas pour autant un échec cuisant. Pour donner de la vie à ce monde en deux dimensions, la mise en scène et la scénographie font appel à de nombreux effets vidéo et de lumières absolument magnifiques, qui donnent un peu de substance à l'ensemble. Ils ont l'art de magnifier et rendre hommage au travail des réalisateurs de l'époque, qui mettaient un point d'honneur à créer, innover et émouvoir à travers leurs émissions télévisées, des qualités aujourd'hui perdues.

C'est d'ailleurs le concept même d'émission télévisée qui sauve le spectacle, puisqu'il relègue au second plan les notions d'intrigue et de théâtre.

Les séquences de transition, qui mettent en scène un quatuor de personnages évoluant dans l'ombre pour le bon fonctionnement du tournage, n'apportent pas grand chose : aucun enjeu ni élément perturbateur ne vient donner le moindre intérêt au livret de Hit Parade.

Ni l'amourette insipide entre la chorégraphe et l'ingénieur lumières – Tonya Kinzinger (Sous le Soleil ; Danse avec les Stars) et Robert Pagnol – ni les clowneries sympathiques d'un très jeune technicien (Nicolas Vogel) n'arrivent à ébaucher la moindre histoire en coulisses du grand show télé. On ne retiendra que les répliques – signées par Bruno Gaccio (Avenue Q) et le metteur en scène – du talentueux Franck Vincent (Les Fiancés de Loches ; Hairspray), très drôle en chef opérateur syndiqué.