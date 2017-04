En voilà une biographie musicale qu'on a hâte de découvrir. Ceux qui ont pu assister à la lecture du spectacle au Musée Montmartre et à la Cité Internationale des Arts ne tarissent pas d'éloges sur cette œuvre qui sera présentée au Théâtre de l'Essaion à partir du 15 mai puis en Avignon pendant le Festival Off au Théâtre des Barriques.



Qui est "La Goulue", au fait ? Une femme incroyable, à en croire les récits, peintures et écrits qui existent sur cette artiste hors normes qui rêvait de liberté et d'indépendance. Louise Weber a connu son heure de gloire au Moulin Rouge, où elle était une vraie star, jusqu'à en devenir la muse de Toulouse Lautrec. Elle a néanmoins choisi de quitter cet environnement fastueux pour entreprendre et lancer sa propre affaire dans des foires. Elle finira ruinée, dans la misère, et mourra dans l'indifférence et l'alcool après avoir perdu son fils.



Avec Delphine Grandsart (Cabaret) dans le rôle de Louise Weber



Pour interpréter ce personnage fort, marqué par une gouaille et un tempérament de feu, il fallait bien une artiste d'un certain calibre. C'est Dephine Grandsart (Cabaret ; Mozart l'Opéra Rock) qui aura la lourde tâche de nous plonger dans l'intimité de Louise Weber et de nous faire découvrir son parcours atypique et tragique. Elle est également co-metteur en scène aux côtés de Delphine Gustau, auteur du livret, et sera accompagnée en musique par Matthieu Michard, à l'accordéon. Le rendez-vous est pris !

La Goulue-le destin de la Reine du Moulin Rouge , de Delphine Gustau



Du 15 mai au 27 juin 2017 au Théâtre de l'Essaion à Paris

6 rue Pierre au Lard 75004 Paris

Tous les lundis et mardis à 21h30

Du 7 au 31 juillet 2017 au Théâtre des Barriques en Avignon

8 rue Ledru Rollin 84000 Avignon

Tous les jours à 22h30

Mise en scène : Delphine Grandsart et Delphine Gustau ; Musique et accordéon : Matthieu Michard ; Production : La Compagnie des Petites Vertus

Avec : Delphine Grandsart (Louise Weber)