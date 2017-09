Le “live musical” a la cote !

La chaîne NBC n’est pas en reste et a annoncé qu’elle diffuserait le 1er avril 2018 le "live musical" de l’opéra rock Jesus Christ Superstar. Son créateur Andrew LIoyd Webber sera bien sûr impliqué dans l’aventure avec à ses côtés Tim Rice en tant que producteur exécutif. Ce dernier travaillera également sur de nouvelles chansons et sur le livret.

Jesus Christ Superstar n'est pas la première production live religieuse à être portée à l’écran le week-end de Pâques. L'année dernière, la Fox a diffusé The Passion qui raconte les douze dernières heures de la vie de Jésus de Nazareth.

Les téléspectateurs, sceptiques, n’ont pas été au rendez-vous et les critiques furent mitigées. Avec Jesus Christ Superstar, la NBC entend bien rassembler un plus large public, d’autant que d’autres projets devraient aussi voir le jour très prochainement. Une adaptation live de A Few Good Men d'Aaron Sorkin devrait débuter d’ici 2018, ainsi qu’une version live de Bye Bye Birdie avec Jennifer Lopez dans la distribution !

Initié par la NBC en 2013 avec The Sound of Music Live, suivi l’année d’après par Peter Pan Live puis en 2015 par The Wiz Live!, le "live musical" ne cesse depuis de susciter l’intérêt des chaînes américaines. Elles y voient là l’émergence d’un nouveau genre de divertissement musical pour la télévision accompagné de nouvelles opportunités créatives… et financières.