Charlotte Hervieux enchaîne des seconds rôles depuis son premier spectacle dans lequel elle a joué, Shrek - Le Musical. La voilà dans un premier rôle avec Mercredi dans La Famille Addams - La Comédie musicale avec laquelle elle sera à l'affiche à la rentrée.

Charlotte est rayonnante alors que nous la retrouvons sous le soleil de printemps. C'est avec enthousiasme, sourire et rires communiquants, qu'elle se confie sur sa vie, les auditions de La Famille Addams - La Comédie Musicale et le fait de travailler de nouveau avec le duo Grujic-Vitali après Shrek, le musical.

Musical Avenue : Présente toi et raconte-nous ton parcours jusqu'ici.

Charlotte Hervieux : Je m'appelle Charlotte Hervieux et j'ai 27 ans. Plus jeune je voulais être institutrice, et finalement après mes études c'est le chant qui m'a attirée. Alors j'ai passé les auditions pour l'Institut supérieur des arts de la scène Rick Odums où j'ai appris les bases de danse, chant et théâtre. Pendant ma première année mes professeurs m'ont conseillée de m'entrainer à des auditions pour surmonter mon émotivité. J'ai donc envoyé mon CV de deux lignes, et j'ai passé les auditions pour Shrek - Le musical, j'ai été prise pour jouer Fiona enfant. J'ai beaucoup appris grâce à cette expérience. Apprendre sur le tas et au contact d'artistes ayant déjà des années de carrière derrière eux, c'est enrichissant. Ensuite j'ai eu la chance d'intégrer la famille Kid (Manoir, ndlr) avec Kid Manoir 1 et 2. J'ai fait des spectacles pour enfants, comme L'enfant au grelot, Où es tu cacahuète? avec de l'interaction avec les enfants de 1 à 5 ans. Le public enfant ça me parle, c'est intéressant, ils sont tellement sincères et spontanés dans leurs réactions. J'ai aussi joué dans Raiponce et le Prince Aventurier.

J'ai eu la chance aussi de pouvoir faire mes débuts devant la caméra avec Ulysse, une websérie. C'était un été, et je cherchais une première expérience dans l'audiovisuel, alors je suis allée sur cinéaste.org. C'est un site qui regroupe des annonces principalement de projet d'écoles et donc bénévoles, et il y avait cette annonce pas comme les autres pour Ulysse, beaucoup moins formelle. Après un jus d'abricot à Versailles avec eux ils m'ont dit ok. Ce qui était à la base un petit projet entre amis a pris de l'envergure, il y a plus de 800 000 vues cumulées sur Youtube, on est invités dans les conventions dans toute la France. Je me fais même reconnaitre dans la rue et le métro ! Grâce à ça j'ai pu découvrir le milieu "geek", c'est super sympa. Il y a des "Free Hugs" et tout le monde est déguisé en panda, licorne, j'adore cet univers ! J'ai tout appris du jeu face caméra grâce à Ulysse. Et j'ai pu ensuite tourner dans un épisode de "Nos chers voisins". Avant Ulysse j'étais plus chanteuse que comédienne.

J'ai aussi fait une journée de formation avec une directrice de plateau pour essayer le doublage. Qui n'a jamais rêvé de doubler un Disney ? J'y ai rencontré Annabelle Roux, et fait du doublage à la barre, très stressée. Elle m'a proposée un doublage pour un téléfilm M6. Dire six phrases à côté de gens qui font ça depuis des années, c'est angoissant, parce que si tu te rates, tout le monde doit recommencer. Et elle m'a proposé de faire du doublage dans la série Netflix "13 Reasons Why" pour le rôle de Sherri. J'ai appris plein de choses en tant de comédienne grâce au doublage, réussir à se mettre dans l'émotion de la scène sans être en train de la vivre, coller à la respiration de quelqu'un d'autre...

Cette année j'ai l'impression d'avoir tout fait : spectacle vivant, télévision, doublage, c'est une chance !