Arrive l'heure de la répétition générale : pour l'occasion, des membres du public ont été conviés. Une vingtaine de personnes entrent dans la salle. Samuel Sené briefe tout le monde : il y a beaucoup d'interactions dans ce pré-show, il faut être naturel mais être aussi vivant que les 500 personnes attendues jeudi soir. Pari réussi, ce pré-show a réussi à chauffer ce petit public à une heure matinale ! Il ne reste plus qu'à espérer que les petits jeux prévus et l'animation dans son ensemble prennent aussi bien avec la salle complètement remplie du Grand Rex.

Rencontre avec l'équipe créative et artistique

Natacha Campana, nous explique qu'en Angleterre, "La tradition du sing-along a commencé avec La Mélodie du Bonheur au Prince Charles Cinema. Au fur et à mesure, ils l'ont fait avec plusieurs films, et maintenant, tous les vendredis soirs il y a un sing-along dans ce cinéma". Elle est à l'origine du projet en France et particulièrement à Paris, elle a souhaité apporter cette tradition car elle "aime l'idée d'un cinéma différent, réinventé, où les gens peuvent venir déguisés..." Le projet muri dans sa tête depuis plus d'un an, et après avoir été à Londres assister à plusieurs sing-along, elle a alors réfléchi à ce qu'elle voulait faire en France : "j'ai gardé la tradition du pré-show, où pendant trente, quarante minute des maîtres de cérémonie chauffent la salle avant le karaoké, tout en le modifiant un peu, pour le rendre plus théâtral avec des artistes de comédie musicale, et avec un scénario, pas seulement un enchaînement de jeux et d'interactions avec le public".

Pour écrire ce scénario, elle a choisi de s'accompagner d'Anna Marmiesse une amie qui a déjà écrit un court-métrage, Lorraine ne sait pas chanter (avec Quentin Bruno). "C'était un challenge, je ne partais de rien : je ne savais que ce que Natacha m'avait raconté de ses expériences de sing along à Londres avec les différents jeux. Il fallait créer quelque chose d'interactif avec le public avec un canevas sur lequel les comédiens puissent improviser, et éviter les jeux à la suite".

Natacha a confié la mise en scène à Samuel Sené qu'elle a rencontré aux ateliers Musidrama. Il a accepté car "C'est un concept nouveau et on en a besoin dans le genre de la comédie musicale. Il faut du populaire et il faut du Sondheim au Théâtre du Châtelet. C'est totalement respecter le film que de faire cet événement, surtout qu'on améliore la version anglo-saxonne en rendant le pré-show en un vrai spectacle vivant avec des comédiens-chanteurs-danseurs".

Samuel a auditionné les artistes et il a choisi Raphaëlle Arnaud. Elle explique : "J'ai fait les tournées avec Mamma Mia !, j'ai vu les salles de Zénith enflammées, le public qui hurlait à toutes les chansons d'Abba, le but c'est de recréer cette ambiance là avec le film et 500 personnes. On se rappelle tous d'un film où on était en communion avec le reste de la salle de cinéma, comme par exemple quand toute la salle a rigolé à la mort de Marion Cotillard dans Batman, ou la réaction de la salle entière à la fin de Titanic". Raphaëlle partage la scène avec Zacharie Saal "Si on peut créer ce sentiment avec un film musical feel-good comme Mamma Mia! c'est génial. C'est à nous, en trente cinq minutes de recréer cette bienveillance, cette envie de s'amuser entre nous et le public, entre chaque personne du public et entre le public et le film. C'est très agréable d'être là pour le faire et de dire "C'est OK de faire ça ailleurs que dans votre salon". Je n'avais jamais travaillé avec Raphaëlle et c'est chouette, j'espère que c'est le premier d'une longue série, l'Ecran Pop et la collaboration entre Raphaëlle et moi." L'improvisation ne fait pas peur à cet habitué des scènes d'improvisation (il était à l'affiche de New - La comédie musicale improvisée) mais il appréhende un peu "Ce n'est pas ma création, je ne suis qu'interprète ici, alors il faut rester dans les clous de l'écriture d'Anna pendant nos improvisations, rester dans le timing serré et garder cette bienveillance".



Natacha souhaite créer un moment de communion grâce au sing-along : "On n'a pas beaucoup d'évènements fédérateurs où on peut lâcher prise et parler à son voisin, surtout en France, avec le pré-show on encourage vraiment le public à se lever s'ils veulent danser, à vivre le film".

La séance du 07 septembre est complète, mais une nouvelle date vient d'être mise en vente pour le 2 novembre, alors ne passez pas à côté de l'opportunité de vivre le film Mamma Mia! comme vous ne l'avez jamais fait et le partager avec 500 personnes dans la salle prestigieuse du Grand Rex.

Réserver

Mamma Mia! présenté par l'Écran Pop

Le jeudi 7 septembre et le jeudi 2 novembre 2017 à 20h30

Au cinéma "Le Grand Rex "

1 Boulevard Poissonnière 75002 Paris

Mise en scène : Samuel Sené

Avec les Maîtres de Cérémonie : Raphaëlle Arnaud et Zacharie Saal