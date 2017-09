Sa chanson préférée parmi les reprises dans Welcome to Woodstock ? "Proud Mary. Mais mon moment préféré dans le spectacle c'est la scène où Morgane Cabot (Florence) interprète une chanson en guitare-voix acoustique dans le bar. Je suis vraiment content des voix et aussi de la musique. La chanson "Welcome to Woodstock" ne rend jamais aussi bien qu'en live. Les musiciens sont géniaux, et ils sont bien dirigés par Philippe Gouadin qui a fait de belles adaptations".

Les musiques des années 70 mises en valeur par Philippe Gouadin



C'est d'ailleurs le directeur musical que nous allons maintenant rencontrer. Chemise hippie sur le dos et lunettes de soleil rondes sur la table, il est aussi sur scène en tant que claviériste. Les réarrangements des musiques n'ont pas été trop drastiques, "j'ai gardé l'idée de base des chansons, il a fallu bien sûr les adapter à la tonalité de nos chanteurs, mais aussi retravailler les sons. Sur scène il n'y a pas d'ampli et donc ça paraît faux comme tout est électronique, il a fallu traiter l'électronique pour que ça sonne vrai". A deux jours de la première, le trac se ressent un peu, "c'est du bon stress, on se pose des questions : est-ce que le spectacle va plaire au public? Est-ce qu'il va partager notre enthousiasme pour ce spectacle qu'on prend beaucoup de plaisir à créer ?". Pour s'entourer sur scène, il avait une idée précise de qui il voulait à ses côtés dans le groupe, mais il était toujours à la recherche du cinquième musicien qui serait guitariste et chanteur lead. "J'ai vu Yann Destal à un concert sur une péniche, je suis tombé amoureux de ce garçon. Il a un charisme et un talent fou. Il est totalement impliqué dans la musique des années 70. D'ailleurs, j'espère que la chanson "Welcome to Woodstock" qu'il a écrite spécialement pour le spectacle et qu'on a réalisée en studio va sortir. Elle est emblématique de ce qu'on fait. Elle ne fait pas partie intégrante du spectacle, c'est le deuxième rappel". Celui qui reste dans la tête en sortant de la salle sûrement.

Composer et interpréter

C'est l'heure de rencontrer le compositeur de cette chanson emblématique. Yann Destal a commencé la musique en tant que musicien instrumentiste dès son plus jeune âge, il faisait partie du groupe Modjo, avec lequel il a pu faire des tournées internationales. Il a ensuite sorti deux albums solo, et entre deux albums il est "partant pour participer à tout ce qui se présente, des djams, des petits concerts de reprises". Et le voilà sur la scène du Théâtre Comédia pour Welcome to Woodstock en tant que guitariste et chanteur. Les années 60-70 fascinent Yann Destal "c'est un style de chansons que je chante régulièrement alors je n'ai pas hésité longtemps pour prendre cette opportunité. C'est rare de pouvoir chanter tous les soirs pendant six mois et avec des moyens techniques comme ceux d'un spectacle tel que Welcome to Woodstock." Il retrouve l'ambiance de troupe et de groupe tout en découvrant le milieu du spectacle musical "c'est avec une grande joie que je me suis rendu compte que ce qu'on disait sur la jalousie dans le milieu était faux, et que dans la troupe il n'y a pas d'égo. Et avec l'équipe créative ? "Il y a une hiérarchie et chacun a ses compétences et ses expériences. J'aime bien le fait d'avoir un patron."