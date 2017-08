“The Band’s Visit-A New Musical” débute le 7 octobre 2017 à Broadway

En ce qui concerne la distribution, une grande partie de la troupe originale sera de retour avec l'ajout du talentueux Adam Kantor (Rent ; Fiddler on the Roof) et d'Etai Benson (An American in Paris). Ils rejoignent donc Tony Shaloub, Katrina Lenk (Once), John Cariani (Somethin Rotten), Ari'el Stachel, George Abud, Andrew Polk, Bill Army, Rachel Prather, Jonathan Raviv, Sharone Sayegh, Kristen Sieh et Alok Tewari. Vu la popularité du spectacle, il est fort à parier qu'il sera en bonne position pour les nominations des Tony Awards l'année prochaine, bien que la saison ne fait que commencer !

Retrouvez la bande-annonce de "The Band's Visit" à Broadway