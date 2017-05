“The Girls” : le nouveau musical de Gary Barlow se dévoile à Londres

A l'image de Mrs Henderson presents, on retrouvera à nouveau de la nudité sur une scène londonienne mettant en valeur des femmes ordinaires dans ce conte extraordinaire. Avec une histoire qui se promet d'être aussi émouvante que drôle ainsi que la patte musicale de l'ex-chanteur du groupe Take That, il est fort probable que The Girls soit la bonne surprise de cette année qui on l'espère s'annoncera aussi riche en nouveautés que la saison 2016 / 2017 de Broadway.

Retrouvez ci-dessous la vidéo de"Dare", un extrait de "The Girls" interprété par Gary Barlow