Selon le site anglais WhatsOnStage, Alan Menken a révélé, à l’occasion de la promotion du film La Belle et Bête, que la comédie musicale Sister Act serait de retour à Londres.

Alors que les journalistes demandaient au célèbre compositeur s’il avait une chanson favorite parmi son propre répertoire, ce dernier a répondu "Je ne sais que choisir […] je suis absolument ravi que Le Bossu de Notre Dame se monte à Berlin et aussi très heureux et impatient de voir se réaliser mon nouveau spectacle à Broadway , "Il était une fois le Bronx". " avant d’ajouter " […] Et puis "Sister Act" revient bientôt dans le West End, les religieuses joueront chacune de leurs propres instruments!"

C’est une nouvelle qui ne saurait nous ravir davantage ! Sister Act est un condensé de bonne humeur et l’un des feelgood show les plus plébiscités à travers le monde. En France, au théâtre Mogador, le spectacle avait rassemblé pas moins de 300 000 spectateurs en 2013.