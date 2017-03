Nominations annoncées pour les Laurence Olivier Awards 2017

La cérémonie aura lieu le 9 avril au Royal Albert Hall cette fois ci, après cinq années passées au Royal Opera House. Par contre toujours présenté par Michael Ball (Hairspray ; Sweeney Todd). Rendez vous donc dans un peu plus d'un mois pour savoir quel spectacle repartira avec le précieux prix de la meilleure comédie musicale (et combien de récompenses raflera Harry Potter).

Meilleure nouvelle comédie musicale :

- Dreamgirls

- The Girls

- Groundhog Day

- School of Rock the Musical

Meilleure reprise d'une comédie musicale :

- Funny Girl

- Jesus Christ Superstar

- Show Boat

- Sunset Boulevard

Meilleur interprète masculin dans une comédie musicale :

- David Fynn (School of Rock the Musical)

- Tyrone Huntley (Jesus Christ Superstar)

- Andy Karl (Groundhog Day)

- Charlie Stemp (Half a Sixpence)

Meilleure interprète féminine dans une comédie musicale :

- Glenn Close (Sunset Boulevard)

- Debbie Chazen, Sophie-Louise Dann, Michele Dotrice, Claire Machin, Claire Moore et Joanna Riding (The Girls)

- Amber Riley (Dreamgirls)

- Sheridan Smith (Funny Girl)

Meilleur interprète masculin dans un second rôle dans une comédie musicale :

- Ian Bartholomew (Half a Sixpence)

- Adam J. Bernard (Dreamgirls)

- Ben Hunter (The Girls)

- Andrew Langtree (Groundhog Day)

Meilleure interprète féminine dans un second rôle dans une comédie musicale :

- Haydn Gwynne (The Threepenny Opera)

- Victoria Hamilton-Barritt (Murder Ballad)

- Rebecca Trehearn (Show Boat)

- Emma Williams (Half a Sixpence)

Meilleur metteur en scène :

- Simon Stone (Yerma)

- John Tiffany (Harry Potter and the Cursed Child)

- John Tiffany (The Glass Menagerie)

- Matthew Warchus (Groundhog Day)

Meilleur chorégraphe :

- Matthew Bourne (The Red Shoes)

- Peter Darling et Ellen Kane (Groundhog Day)

- Steven Hoggett (Harry Potter and the Cursed Child)

- Drew McOnie (Jesus Christ Superstar)

Meilleure contribution musicale :

- Dreamgirls (musique de Henry Krieger)

- Harry Potter and the Cursed Child (composition et arrangements d'Imogen Heap)

- Jesus Christ Superstar

- School of Rock the Musical (les trois groupes d'enfents jouant la musique en live)

Meilleurs décors :

- Bob Crowley (Aladdin)

- Bob Crowley (The Glass Menagerie)

- Rob Howell (Groundhog Day)

- Christine Jones (Harry Potter and the Cursed Child)

Meilleurs costumes :

- Gregg Barnes (Dreamgirls)

- Hugh Durrant (Cinderella)

- Rob Howell (Groundhog Day)

- Katrina Lindsay (Harry Potter and the Cursed Child)

Meilleurs éclairage :

- Neil Austin (Harry Potter and the Cursed Child)

- Lee Curan (Jesus Christ Superstar)

- Natasha Katz (The Glass Menagerie)

- Hugh Vanstone (Groundhog Day)

Meilleur son :

- Paul Arditti (Amadeus)

- Adam Cork (Travesties)

- Gareth Fry (Harry Potter and the Cursed Child)

- Nick Lidster (Jesus Christ Superstar)

Les nominations concernant les pièces de théâtre, opéras et spectacles de danse sont disponibles sur le site officiel des Laurence Olivier Awards.

Crédit photo : Manuel Harlan (Harry Potter and the Cursed Child)