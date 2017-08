Tina Arena dans la peau d’Eva Peron en Australie pour “Evita”

La célèbre chanteuse pop australienne Tina Arena a annoncé qu'elle reprendrait le rôle d'Eva Peron lors des représentations de la comédie musicale Evita qui auront lieu à l'Opéra de Sydney à partir de septembre 2018.

Au départ simple album concept sorti en 1976, Evita retrace l'ascension fulgurante d'Eva Peron, passée en un rien de temps d'une jeune fille ayant grandi dans un milieu modeste en Argentine à une actrice de cinéma puis, suite à son mariage avec l'ex-président argentin Juan Peron, à une figure politique adulée et respectée dans toute l'Amérique latine avant que son destin ne soit tragiquement brisé à l'âge de 33 ans. Cette vie hors du commun mise en musique par le tandem anglais Andrew Lloyd Weber/Tim Rice a ensuite bénéficié d'une adaptation scénique sous la houlette du célèbre metteur en scène Harold Prince, d'abord dans le West End en 1978 avec Elaine Paige (Cats ; Sunset Boulevard) dans le rôle d'Eva Peron, puis à Broadway dès 1979 avec Patti LuPone (Les Misérables ; Gypsy). Actuellement, le musical est à nouveau à l'affiche dans le West End jusqu'au 14 octobre prochain et confirme son succès intemporel. Mais c'est une icône pop qui a véritablement popularisé les morceaux du spectacle sur grand écran en 1996, dans une version cinématographique d'Evita signée Alan Parker : Madonna, dont la version de "Don't cry for me Argentina" est restée gravée dans la mémoire collective.

Une Eva made in Australia

Et dès septembre 2018, sur la scène du Joan Sutherland Theatre à l'Opéra de Sydney, c'est une autre star de la pop qui aura la lourde tâche d'incarner Eva Peron, à savoir la chanteuse australienne Tina Arena. Laquelle n'en est pas à son coup d'essai en matière de comédie musicale, puisqu'elle avait déjà eu l'occasion de se produire il y a quelques années dans des versions australiennes et anglaises de Cabaret, Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat ou encore Chicago. Ce nouveau retour d'Evita, produit par l'australien John Frost et l'Opéra d'Australie, sera encore une fois dirigé par Harold Prince et marquera le 40e anniversaire du musical. Il s'agira en outre d'une première sur les planches de l'Opéra de Sydney pour un spectacle d'Andrew Lloyd Weber et de Tim Rice.

On ne possède pour l'instant pas d'autre information quant au reste de la distribution de cette production d'Evita, dont les auditions auront lieu à Melbourne et Sydney en septembre prochain. Les billets seront pour leur part en vente dès le 31 août 2017… et il n'y en aura probablement pas pour tout le monde !

Evita

A partir de septembre 2018

Au Joan Sutherland Theatre – Sydney Opera House

Musique : Andrew Lloyd Webber ; Paroles : Tim Rice