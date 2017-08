“Next To Normal” en Belgique à la rentrée 2018

Dix ans après sa première production Off-Broadway, la comédie musicale Next To Normal va être produite en Belgique en septembre 2018.

Next to Normal suit le quotidien de la famille Goddman, la mère est atteinte de bipolarité mais aussi de dépression suite à un drame vieux de seize ans. La situation de Diana influence l'équilibre familial, bien qu'elle essaie de se soigner en enchaînant les rendez-vous médicaux.

Le duo Brian Yorkey et Tom Kitt (If/Then) est à l'origine de cette pièce contemporaine. Après des productions Off-Broadway et en Virginie, c'est en mars (en "previews") et avril 2009 que Next To Normal se joue sur les planches du Booth Theatre à Broadway jusqu'au 16 janvier 2011. La distribution originale était composée d'Alice Ripley (Les Misérables ; American Psycho) qui a obtenu le Tony Award de la meilleure actrice dans une comédie musicale pour son rôle de Diana Goodman, tandis que celui du meilleur acteur a été attribué à J. Robert Spencer (Jersey Boys ; Side Show), interprète de Dan Goodman. Jennifer Damiano (American Psycho ; Spider-Man) et Aaron Tveit (Catch Me If You Can ; Rent) incarnaient les enfants Goodman, avec à leurs côtés dans les rôles d'Henry et des docteurs, respectivement Adam Chanler-Berat (Amélie ; Peter and the Starcatcher) et Louis Hobson (Bonnie & Clyde ; Leap of Faith).

Une première en Belgique

Après plusieurs productions en Asie, Australie et même en Europe aux Pays-Bas, en Allemagne et Italie, voilà une production belge de Next To Normal. Vous pourrez retrouver dans cette version France Bastoen (No Body Else ; Les Femmes Savantes), Hervé Lewandowski (Oliver Twist ; Alice) pour incarner les parents Goodman. Oonagh Jacobs (Cats ; Le Cheval Blanc) qui sera à l'affiche de Sunset Boulevard en Belgique également l'été 2018, tout comme Jervin Weckx (Evita ; Rapunzel) seront les enfants Goodman. Henri sera quant à lui interprété par Anthony Scott (Le Retour du Capitaine - 20 ans après ; Un Violon sur le toit), et les docteurs par Fabrice Todaro (Cats ; My Fair Lady)