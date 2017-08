“Sunset Boulevard” en Belgique en 2018 : la distribution dévoilée !

Franck Vincent interprétera Max Von Mayerling, réalisateur de renommée à Hollywood et ex-mari de Norma Desmond. Franck Vincent commence la scène par du théâtre avant de se lancer dans la comédie musicale en 2001. Il était dernièrement à l'affiche du spectacle musical Hit Parade au Palais des Congrès et en tournée. Mais vous avez pu aussi l'apercevoir dans Hairspray ou encore Cendrillon.

Betty Schaefer sera interprétée par Oonagh Jacobs. Chanteuse et danseuse de talent, elle a été élève de l'Ecole Royale du Ballet d'Anvers et bachelière en comédie musicale au Conservatoire Royal de Bruxelles. Sur les planches parisiennes, vous l'avez surtout vue dans le rôle de Jemima dans Cats au Théâtre Mogador.

Après Evita l'année dernière et Gutenberg - Le Musical (dont il reste une représentation le 2 septembre) cette année et Sunset Boulevard en création pour l'été prochain, le festival Bruxellons gâte son public, et nous donne envie d'aller passer un été en Belgique.

Sunset Boulevard, d'Andrew Lloyd Webber

Au Festival Bruxellons! en 2018

Dans la cour du Château du Karreveld

Livret et paroles : Don Black et Christopher Hampton ; Mise en scène : Jack Cooper et Simon Paco ; Direction musicale : Pascal Charpentier assisté de Julie Delbart ; Chorégraphies : Kylian Campbell

Avec : Anne-Mie Gils, Franck Vincent, Gaétan Borg, Oonagh Jacobs, Steven Colombeen, Maud Hanssens, Damien Locqueneux, Jolijn Antonissen, Kylian Campbell, Floris Devooght, Nitya Fierens, Romina Palmeri, Roland Bekkers, Marcel Bergez, Bart Aerts, Michiel De Meyer, Antonio Macipe, Shana Pieters, Jervin Weckx