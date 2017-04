“TINA : The Musical” débutera à Londres dès mars 2018

"Proud Mary"

Ce n'est que récemment que Stage Entertainment s'est intéressé à produire une comédie musicale autour de la vie de l'artiste. A la différence de The Bodyguard (qui arrivera prochainement en France), TINA : The Musical se basera sur les chansons de Tina Turner et nous racontera la carrière de la chanteuse de ses débuts avec Ike dans les années 70 en passant par son ascension en solo dans les années 80 jusqu'à aujourd'hui. Nous n'en savons que très peu encore sur l'équipe créative et encore moins la distribution mais les premières phases de répétitions nous font découvrir que c'est la talentueuse Adrienne Warren (nommée pour son excellent rôle dans Shuffle Along aux Tony Awards 2016) qui aurait pour le moment la lourde tâche d'enfiler la crinière de la chanteuse de "What's Love Got to do With it".

Tina Turner en personne est très impliquée dans le projet et compte tenu du catalogue de tubes de la star, on peut s'attendre à un show aussi décoiffant que passionnant tant la vie privée de la chanteuse fut complexe. Rendez-vous dans les prochains mois pour en savoir plus sur ce projet prometteur.

Retrouvez les extraits des coulisses de la création de "TINA : The Musical"