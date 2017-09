Un nouveau spectacle familial produit par Compote de Prod va voir le jour, un avis d'auditions vient juste de paraître pour trouver les interprètes des héros.

La Cigale sans la Fourmi

Compote de Prod, à qui nous devons déjà la création d'Alice - La Comédie Musicale et la production du superbe La Clef de Gaïa, prépare un nouveau spectacle familial pour le Festival d'Avignon Off 2018. Cette comédie musicale prendra pour base les fameuses fables de La Fontaine. Vous connaissez surement "Le Corbeau et le Renard", "La Grenouille qui voulait se faire plus grosse que le boeuf", ou encore "La Cigale et la Fourmi". C'est sur cette dernière fable que le spectacle tire son titre : La Cigale sans la Fourmi. Ce dernier annonce déjà une aventure à travers le monde des fables de La Fontaine, beaucoup oubliées, afin que la cigale et la fourmi se retrouvent.

Pour l'écriture de ce spectacle familial, Compote de Prod s'est entouré des lauréats du Trophée du Livret de Comédie Musicale 2017 : le duo Gaétan Borg et Stéphane Laporte (31). Marina Pangos (Oliver Twist - La comédie musicale ; Le Voyage Extraordinaire de Jules Verne) signera la mise en scène, et Julien Goetz composera les musiques, comme c'était le cas pour Alice - La comédie musicale.