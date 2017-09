“Company” de retour à Londres avec Patti LuPone

Un retour à Londres après vingt ans d'absence

La première londonienne a eu lieu deux plus tard au Her Majesty's Theatre (l'actuelle maison du Fantôme de l'Opéra) avec une bonne partie de la distribution originale. La dernière production en date dans le West End remonte à 1995 au Donmar Warehouse et a été filmée pour la postérité. C'est dire si le retour de cette œuvre phare était attendu avec impatience.

C'est donc après plus de vingt ans d'absence que Company revient à Londres. Les représentations se dérouleront au Gielgud Theatre (où se joue actuellement The Ferryman) à partir du 28 septembre 2018. La mise en scène est confiée à Marianne Elliott qui a deux Tony Awards à son compteur pour la mise en scène des pièces War Horse et The Curious Incident of the Dog in the Night-Time. En comédie musicale, on lui doit la mise en scène de The Light Princess.