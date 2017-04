Des premières impressions positives

Le livret est fort et intelligent avec des musiques aux rythmes cubains qui invitent à danser et des mélodies plus graves évoquant la révolution. Elles sont bien composées et laissent percevoir toutes les nuances émotionnelles des personnages. Prévu pour la saison 2018/2019 à Paris, le spectacle devrait compter 18 comédiens, chanteurs et danseurs accompagnés d’un orchestre de 6 musiciens et 5 figurants.

Pour lors, 17 artistes ont déjà rejoint la troupe d'A Cuba Libre et l’équipe créative est toujours à la recherche de son premier rôle masculin (l'espion de la CIA, Ellis Adkins). Voici donc les noms des artistes principaux qui participeront à cette nouvelle aventure et leur rôle respectif : Tatiana Matre (Dalia) ; Sébastien Duchange (Miguel) ; Marianne Millet (Maribel) ; Jaouen Gouevic (José) ; Christine Grimandi (la mère) ; Gilles Vajou (Taylor); Jonathan Demay (Jefferson) ; Magali Bonfils (Sarah/Magda) et Yoann Launay (Boris).