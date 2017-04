Compte-rendu : Showcase live de “Welcome to Woodstock” au Réservoir

La star du show sera néanmoins la musique des plus grands groupes rock d'alors, et les artistes se lancent dans un mini-concert reprenant quelques uns des titres phares du spectacle. Les morceaux cultes interprétés durant le festival ("With a Little Help from my Friends" par Joe Cocker) partageront la scène avec d'autres chansons de l'époque qui n'ont jamais été interprétées devant le public de Woodstock, mais qui ont résolument marqué l'ère hippie ("Happy Together" de The Turtles ; "San Francisco" de Scott McKenzie).

Le spectacle rendra également un hommage appuyé à l'opéra-rock Tommy de The Who, dont le personnage principal Paul (Geoffroy Peverelli) est un fan absolu, et dont les titres "We're not Gonna Take it" et "See Me, Feel Me" ont été magistralement interprétés durant le showcase.