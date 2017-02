Compte-rendu : filage des “Choristes” aux Folies Bergère

Le féroce Rachin est lui interprété par Patrick Zard, habitué du théâtre musical. Ayant déjà joué dans la pièce musicale Secret Défense de Jean-Paul Farré (2005) ainsi que dans des classiques lyriques tels que La Belle Hélène d’Offenbach, Patrick Zard se définit lui-même comme un "comédien qui aime chanter", et se déclare fan de comédies musicales. Ses derniers coups de cœur : Cats et Le Roi Lion. À propos de son rôle en tant que Rachin, directeur aigri et désillusionné de la pension Fond de l’Étang, Patrick Zard évoque un "plaisir jubilatoire" : "C’est un vrai bonheur ! On me demande assez rarement de jouer les méchants, et là c’est un cadeau du ciel que m’a fait Christophe Barratier quand il m’a proposé ça. […] Je n’ai pas hésité une seconde, j’ai dit oui tout de suite ! ".

Quant à Victor Le Blond, qui incarne un Mondain qui promet d’être plus vrai que nature, c’est sa première fois sur scène. À l’origine acteur pour le cinéma et la télévision (La Guerre des boutons en 2011 ; Cassandre), il apprécie le nouveau rapport au public que lui offre le théâtre : "au théâtre, on a moins le droit à l’erreur. Ça demande d’être présent et concentré à 200% au moment où l’on rentre sur le plateau". Formé à l’École du Jeu de Paris, c’est surtout grâce au coaching de Baptiste Famery que Victor a trouvé sa voix et la confiance pour monter sur scène dans l’adaptation du film qu’il se souvient voir vu lorsqu’il avait 7 ans. "Je connaissais quelques comédies musicales, je ne m’étais jamais vraiment penché sur le sujet. J’aimais bien ça, mais là, d’en faire partie, c’est vraiment magique, surtout que je ne l’ai jamais fait avant".