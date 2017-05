Compte rendu : “Potter Mania” au Théâtre de Ménilmontant

Ce week end, les Maraudeurs et Twelve Grimmaud Place nous ont présenté Potter Mania, lors de deux représentations au Théâtre de Ménilmontant. Une comédie musicale déjantée sur l'univers d'Harry Potter qui n'est pas sans rappeler A Very Potter Musical.

Harry Potter en comédie musicale

L'idée de transposer l'univers du jeune sorcier sur scène ne date pas de Harry Potter and the Cursed Child, la pièce écrite J. K. Rowling, actuellement au Palace Theatre à Londres. Quelques années plus tôt, en 2009 pour être précis, une troupe d'étudiants nommée StarKid décide de créer une comédie musicale parodique basée sur la célèbre saga. C'est de là que naît A Very Potter Musical (AVPM pour les intimes). L'un des auteurs du spectacle et l'interprète du rôle principal n'est autre que Darren Criss. Ce dernier est surtout célèbre pour avoir incarné Blaine pendant cinq saisons de Glee, mais il s'est également illustré à Broadway dans Hedwig and the Angry Inch et How to Succeed in Business Without Really Trying, où il remplaçait Daniel Radcliffe. Tout est lié.