Une création parfaitement bien ficelée réalisée par une équipe de jeunes talents

La ré-écriture du livret par rapport au conte original permet d’augmenter la richesse de l’intrigue, et lui apporte ainsi le suspense nécessaire à un spectacle scénique, et la possibilité d'avoir suffisamment de numéros musicaux, que ce soit des numéros d’ensemble, des solos ou des duos. L’équipe créative est composée de jeunes talents : Clara d’Agostino (formée notamment à l’ECM de Paris) signe là l’écriture de son tout premier livret, Sandra Gaugué en a composé la musique (formée également à l’ECM) et Vincent Merval a signé l’écriture des paroles (adaptation française de First Date et Next Thing You Know). Les rôles étaient interprétés par : Sandra Gaugué (Rosalie l’épouse de Barbe-Bleue), Hadrian Levêque (Barbe-Bleue), Julie Costanza, Mehdi Vigier, Vincent Merval, Harold Simon, Clara d’Agostino, Morgane Ricoteau-Jérôme et Barbara Peronneille.

Bien qu’il ne s’agissait là que d’une lecture, la qualité d’interprétation nous a déjà totalement emballés.