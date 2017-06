L'association La Compagnie nous a gâté avec, pour sa première année, deux showcases d'adaptation d'oeuvres de Stephen Sondheim.

La Compagnie

La Compagnie est une association créée par Malaika Lacy et Pauline Langlois de Swarte, toutes deux sortantes de l'AICOM (Académie Internationale de COmédie Musicale). Cette association regroupe des artistes pluridisciplinaires, principalement autour de la comédie musicale. Tous les métiers du spectacles y sont représentés : comédiens, chanteurs, danseurs, metteurs en scène, compositeurs, adaptateurs, musiciens ou même plusieurs à la fois. Force de professionnalisme et d'investissement personnel de chacun, La Compagnie cherche à créer un réseau afin de promouvoir les artistes du théâtre musical en France mais aussi de créer ou adapter des spectacles chaque année en autonomie. Pour sa première année, le public a pu se déplacer en banlieue parisienne pour découvrir en showcase gratuit, deux adaptations de Stephen Sondheim : Promenons-nous dans les bois (Into The Woods) et Compagnie (Company)



"Promenons-nous dans les bois"

Et si quelques héros des conte des Frères Grimm se croisaient dans les bois ? C'est ce qui arrive dans Promenons-nous dans les bois. Le Petit Chaperon Rouge, Raiponce, Cendrillon, Jack et le Haricot Magique se retrouvent embarqués dans la fôret suite à une folle histoire de sort jeté sur une couple de boulangers. En effet, pour lever le sort porté sur son foyer, et enfin avoir un enfant, le boulanger doit regrouper une cape rouge, une mèche de cheveux blonds, une chaussure et une vache blanche. Mais ce ne sera pas si facile que ça.