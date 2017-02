Critique : “Judy, Barbra et moi” à l’Essaïon

Nous sommes accueillis par des extraits de vieux films hollywoodiens projetés sur un mur de pierre avant que Laetitia entre en scène. Accompagnée de sa pianiste Jeyran Ghiaee, elle va nous emmener dans sa vie d'intermittente avec humour et finesse tout en présentant sa vie comme une comédie musicale. Que ce soit avec une audition touchante sur "Maybe This Time" (Cabaret), en mère protectrice sur "Not While I'm Around" (Sweeney Todd) ou pleine d'espoir sur "I Could Have Dance All Night (My Fair Lady), Laetitia interprète avec fraîcheur ce répertoire qui la passionne tant et nous invite dans son monde pendant une heure qui passe bien vite. Mention spéciale pour les éclairages particulièrement soignés qui réussissent à transformer l'espace pourtant restreint de cette étonnante cave.

Chaque chanson intervient à un moment opportun dans l'histoire de sa vie et rien n'est choisi au hasard. Un medley final des plus impressionnants viendra clore le récital d'une passionnée des comédies musicales qui le partage avec ferveur et talent. On se retrouve tous un peu dans ce personnage qui donne envie de voir la vie par le prisme de la musique à chaque instant. Vous connaissez Judy Garland, vous connaissez Barbra Streisand, découvrez Laetitia Ayrès.