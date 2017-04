Elle leur fourni un papier de droit d'image car les auditions sont filmées pour les archives de la création du spectacle, mais également pour créer des capsules vidéos sur les réseaux sociaux.

Julien Salvia, Ludovic-Alexandre Vidal et David Rozen arrivent de leur pause déjeuner, eux aussi arborant un tee-shirt aux couleurs du spectacle, et montent à l'étage. Ils s'installent dans la salle Streisand, deux tables accolées et trois chaises font face au grand miroir. À peine les présentations faites, et les trois jurés installés, Julien Savlia part chercher le premier candidat, pas de temps à perdre vu le léger retard déjà pris et la quantité d'artistes convoqués.