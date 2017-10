Dans une société qui s'interroge beaucoup sur l'identité et la définition des genres, Everybody's talking about Jamie est une histoire très actuelle à raconter, d'autant que très peu de spectacles traitent de l'univers des Drag Queen. C'est ce qui a motivé Tom MacRae et Jonathan Butterell à explorer le sujet. Après avoir vu le reportage de la BBC, Jamie, Drag Queen at 16, ils se lancent dans la création de la comédie musicale. Ils feront ensuite rapidement appel au chanteur et compositeur Dan Gillespie Sells (membre du groupe anglais The Feeling) pour en écrire les chansons.

En ce qui concerne le style et le ton de Everybody's Talking About Jamie, Dan Gillespie Sells et Tom MacRae souhaitaient à tous prix éviter de tomber dans les clichés en faisant interpréter le rôle de Jamie par une Drag Queen. De son côté la musique a nécessite trois ans de développement afin de s'assurer que les chansons fonctionnent de manière autonomes, mais également dans le cadre du spectacle.

L'histoire a quant à elle été quelque peu adaptée et enrichie d'éléments supplémentaires, en effet les détails fournis par le reportage de la BBC n'étaient pas assez riches pour créer un show de deux heures. Ainsi le spectacle met l'accent sur le duo que forme Jamie et sa mère, leur formidable relation est désormais au cœur du spectacle.

L'action se déroule à Sheffield, ville du théâtre dans lequel Everybody's talking about Jamie est joué pour la première fois. Le 13 Février dernier, le spectacle s'est installé au Crucible Theatre pour seulement quelques dates jusqu'au 25 février. Après avoir été acclamée par la critique, son arrivée dans le West End a été officialisée en juin dernier.