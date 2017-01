''Angelica, Eliza... and Peggy !''

Cette distribution londonienne réunit également un trio alléchant pour tenir le rôle des sœurs Schuyler. Rachelle Ann Go sera Eliza. Dernièrement, elle s'est surtout illustrée dans le répertoire de Boublil et Schönberg, interprétant successivement Gigi dans Miss Saigon et Fantine dans Les Misérables. Juste avant Hamilton, elle fera ses débuts à Broadway dans le transfert de la production londonienne de Miss Saigon. L'aînée, Angelica Schuyler, sera interprétée par Rachel John. Elle était encore il y a quelques jours à l'affiche de The Bodyguard au Dominion Theatre aux côtés de Beverley Knight. Auparavant on a pu apprécier ses grandes qualités vocales dans Memphis et We Will Rock You. Christine Allado vient compléter ce trio dans le rôle de Peggy, ainsi que celui de Maria Reynolds. Récemment, elle interprétait le rôle de Vanessa dans In The Heights, le premier succès de Lin Manuel Miranda.

''Who tells your story...''

Le reste de la distribution est composé de Jason Pennycooke (Memphis) dans le rôle de Lafayette/Thomas Jefferson, Obioma Ugoala (Motown) dans celui de George Washington, Cleve September (In The Heights) dans celui de John Laurens/Philip Hamilton et Tarinn Callender dans le rôle d'Hercules Mulligan/James Madison. Pour ce dernier, Hamilton sera sa première expérience professionnelle, ce jeune homme étant encore étudiant à la Arts Education School. Une belle entrée en matière.

Les interprètes de certains rôles n'ont pas encore été annoncés, notamment celui du roi George III. Vu la nature du personnage, courte apparition mais très valorisante, il n'est pas surprenant qu'il soit confié à une célébrité. Et la question que l'on se pose tous : qui va succéder à Lin Manuel Miranda dans le rôle titre ? Ce dernier a déjà laissé entendre qu'il traverserait l'Atlantique pour reprendre son rôle, mais pas avant 2018 !

Hamilton - An American Musical , de Lin-Manuel Miranda

À partir du 21 novembre au Victoria Palace Theatre, Londres

Décors : David Korins ; Costumes : Paul Tazewell ; Lumières : Howell Binkley ; Son : Nevin Steinberg

Avec : Giles Terera (Aaron Burr), Rachelle Ann Go (Eliza Schuyler Hamilton), Rachel John (Angelica Schuyler), Jason Pennycooke (Lafayette/Thomas Jefferson), Obioma Ugoala (Georges Washington), Christine Allado (Peggy Schuyler/Maria Reynolds), Cleve September (John Laurens/ Philip Hamilton), Tarinn Callender (Hercules Mulligan/James Madison)