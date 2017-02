“Lady Day at Emerson’s Bar and Grill” à Londres avec Audra McDonald

Après son report d'un an, la pièce musicale Lady Day at Emerson's Bar and Grill va finalement se jouer à Londres cet été. Avec en tête d'affiche la grande Audra McDonald qui fera ses débuts dans le West End.

Il y a un an, on vous annonçait l'arrivée à Londres de Lady Day at Emerson's Bar and Grill. Cette pièce musicale, qui se présente sous la forme d'un concert de la célèbre chanteuse Billie Holiday, devait se jouer au Wyndham Theatre lors de l'été 2016. Le spectacle s'annonçait déjà comme un événement car il allait marquer les débuts d'Audra McDonald dans le West End. L'attente était forte, mais quelques mois après l'annonce, Audra McDonald tombe enceinte, alors qu'elle est toujours à l'affiche de Shuffle Along, or the making of the musical sensation of 1921 and all that followed à Broadway. Le spectacle se voit donc annulé au regret du public et de la comédienne. Si l'interprète aux six Tony Awards a déjà fait quelques concerts de ce côté de l'Atlantique, comme l'an dernier au Donmar Warehouse, elle n'a encore jamais tenu l'affiche d'une comédie musicale ou d'une pièce à Londres.