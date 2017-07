“Oklahoma !” en concert au Royal Albert Hall à Londres le 11 août

Une comédie musicale culte

Créée en 1943, Oklahoma ! est la première comédie musicale du duo Rodgers et Hammerstein. Elle est souvent considérée comme l'une des premières comédies musicales à livret (après Show Boat), où les chansons et les ballets font partie intégrante de l'histoire. Basé sur la pièce de Lynn Riggs, Green Grow the Lilacs, le spectacle suit l'histoire d'amour entre un cow-boy, Curly, et une jeune fermière, Laurey, dans le futur état de l'Oklahoma. Pour les curieux qui ne connaissent pas, ou peu, cette œuvre, une captation de la très belle production londonienne du National Theatre en 1998 existe. Les rôles de Laurey et Curly étaient tenus par Josefina Gabrielle (Merrily We Roll Along ; Charlie and the Chocolate Factory) et... Hugh Jackman !

Le concert se déroulera au Royal Albert Hall le 11 août, une représentation en matinée et une en soirée. C'est l'orchestre John Wilson qui officiera sous la baguette de son chef. La mise en scène sera assurée par Rachel Kavanaugh, qui a mis en scène The Wind in the Willows actuellement à l'affiche du London Palladium. Pour le moment aucun chorégraphe n'a été annoncé, mais vu l’œuvre (le premier acte se termine par un ''ballet rêve'') et la distribution, nul doute que ce concert réservera de beaux moments de danse.