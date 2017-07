Où as-tu mis ton Trophée ?

A.J. Je l'ai donné à ma maman. Je suis retourné en province le week-end suivant, et je lui ai donné. Mes parents viennent de faire une nouvelle maison et ils ont une très belle cheminée. Je lui ai dit que c'était quand même mieux que son chat de décoration en bois. Je crois qu'elle était heureuse, et on a fait une jolie soirée à la maison. Les récompenses sont importantes pour celui qui les reçoit, mais moins que pour la famille. Il y a toujours un côté de fierté. J'ai eu mon bac sans mention mais j'ai eu un Trophée de la Comédie Musicale (rires) ! J'avais tout de suite décidé de le donner à ma maman, pas pour que tout le monde le voit, mais pour qu'elle, elle le voit.

Ton parcours

Qui es-tu ?

A.J. Je suis Alexandre Jérôme, comédien-chanteur. Dans cet ordre là, parce qu'on est d'abord comédien dans la comédie musicale pour moi, et j'ai été éduqué artistiquement dans ce sens-là. J'ai décidé d'être comédien à l'âge de 17 ans et demi, juste avant de passer mon bac scientifique. Quand je l'ai annoncé à ma mère, elle m'a dit qu'elle le savait. Depuis le collège, mes professeurs de français lui disaient que je devrais essayer de faire du théâtre, mais elle ne m'y a jamais poussé parce que ce qu'à l'époque je voulais faire du basket avec mes amis. Mais en terminale je me suis rendu compte que je faisais rire tout le monde, et que le théâtre était ma porte d'ouverture sociale. J'ai été au cours Florent en premier, je voulais être comédien, je n'ai pas chanté ou fait de comédie musicale quand j'étais petit, je n'ai appris que je chantais qu'en quittant le cours Florent à 21 ans. J'ai donc pris mon premier cours de chant à vingt deux ans à l'ECM, ce qui est assez tard. J'ai été à l'ECM parce que je savais qu'il y avait une formation théâtrale, des professeurs formidables à commencer par Guillaume Bouchède, Olivier Solivérès, Anne Bouvier et Sébastien Azzopardi, des pointures que j'ai eu la chance d'avoir en professeurs de théâtre. Ça te met l’église au milieu du village, déjà. J'ai eu aussi des professeurs de chant excellents. Il y a à l’ECM cette idée qu’une bonne comédie musicale sans bons acteurs, souvent, on n’y croira pas, on ne rentrera pas dans l’histoire qu’ils nous proposent... Sinon, on va voir un autre genre de spectacles où on achète les albums, et on connaît toutes les chansons par cœur avant d’arriver dans la salle. Mais ça, c’est tout sauf du théâtre musical. Je suis d’abord comédien, chanteur...et danseur quand il faut passer des auditions.

Pourquoi la comédie musicale ?

A.J. Parce que c'est une autre façon de vivre de cette passion qu'est le métier d'artiste et d'acteur. Quand on est acteur et qu'on a la possibilité de découvrir d'autres choses comme le chant ou la danse, il ne faut pas s'en priver. Pour moi sur scène, il n'y a aucune différence entre le théâtre et la comédie musicale. La comédie musicale c'est du théâtre chanté et dansé, c'est d'abord une histoire, d'abord du théâtre. En allant à l'ECM en quittant le cours Florent je ne me suis pas dit que j'allais dans un sous-domaine, mais dans quelque chose de plus complet. La comédie musicale m'est venue naturellement parce que j'adore le chant, j'ai adoré apprendre à chanter, savoir que je pouvais chanter. Je chantais tout seul dans ma douche et quand je l'ai fait devant les gens ça a marché donc tant mieux. J'ai toujours trouvé ça complet, et pour le spectateur aussi. J'ai adoré les premiers spectacles musicaux français, j'étais fan de Notre-Dame de Paris, je trouve ça formidable musicalement. A l'ECM, ils nous emmenaient à Londres chaque année, voir au moins une comédie musicale, et je me souviens de l'année où on est allés voir Hairspray. J'étais dingue en sortant, ça a confirmé mon choix, et on l'a joué à la fin de l'année. Ce que j'aime dans la comédie musicale à Londres ou à Broadway c'est qu'on ne laisse pas au public la possibilité de douter. Quand t'es assis dans le public, tu sais que tu vas voyager et qu'il n'y aura pas une turbulence pendant le vol. Alors qu'à Paris, c'est plus compliqué parce que ce n'est pas notre culture. Enfin si, c'est quand même dans notre culture parce qu'on est tous ou presque fans des films de Walt Disney de notre enfance, et les Disney ce sont très clairement des comédies musicales. Ca n'empêche que des fois sur Paris tu prends un "petit avion" et tu passes un des meilleurs voyages de ta vie en allant au Théâtre Déjazet voir Frankenstein Junior et tu tombes amoureux de Vincent Heden. C'est pour moi un, voire peut-être même le meilleur artiste de comédie musicale française. Mon rêve c'est d'aller à Broadway voir Ben Platt dans Dear Evan Hansen, j'espère que si ça vient à Londres ce sera avec Ben Platt.