“Rock of Ages” de retour à Londres en 2018 !

Après avoir enchanté Broadway pendant plus de 6 ans et Londres pendant 2 ans, Rock Of Ages est visiblement prêt à faire son retour dans le West End l'année prochaine !

"Here We Go Again"



C'est une mystérieuse bande-annonce sur les réseaux sociaux et un message sur le site officiel tiré de la célèbre chanson de Whitesnake qui a suffit à enflammer la toile : " Here We Go Again : The award-winning smash will return in 2018" ! La comédie musicale Rock of Ages serait donc de retour en Angleterre et vraisemblablement à Londres après une absence de près de 5 ans (malgré une tournée au Royaume-Uni en 2014). Le juke-box musical contenant plus d'une vingtaine de tubes rocks comme "Don't Stop Believin", "The Final Countdown" ou encore "And I Want to Know What Love Is" refera surface alors qu'il avait été joué de 2009 a 2015 à Broadway et de 2011 à 2013 à Londres. Crée en 2005 à Los Angeles puis joué en 2006 à Las Vegas, le spectacle fut joué Off-Broadway en 2008 avant d'ouvrir en 2009 à Broadway et de parcourir le monde. Nommé pour 5 Tony Awards, le spectacle a toujours une communauté de fans très présente qui vouent un vrai culte à ce show et dont certains n'ont pas hésité à aller le voir plus d'une centaine de fois lorsqu'il était encore à l'affiche.