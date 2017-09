Alors que le visuel officiel de l'affiche du spectacle avait été dévoilé récemment, voila que les places pour la comédie musicale autour de la carrière de Tina Turner vont être mises en vente pour un début le 21 mars 2018 à l'Aldwych Theatre !

Certainement l'un des spectacles musicaux les plus attendus de 2018, Tina : The Tina Turner Musical vient tout juste d'ouvrir la billetterie aux membres de sa newsletter tandis que les places seront en vente officiellement pour tous à partir du 22 septembre 2017. Il y en aura pour toutes les bourses puisque les prix s'étaleront de 10£ à 95£ ce qui est plutôt appréciable quand on connaît la hausse des prix de l'autre côté de l'Atlantique. Les avant-premières débuteront le 21 mars 2018 et la première officielle aura lieu le 17 avril 2018 à l'Aldwych Theatre, ancienne maison de Beautiful : The Carole King Musical. La dernière représentation est pour le moment fixée au 16 juin mais il est fort probable que la comédie musicale soit prolongée si elle connaît un succès à l'image de The Bodyguard qui a été de nombreuses fois prolongé grâce à la notoriété des tubes de Whitney Houston.



Le spectacle sera mis en scène par Phyllida Lloyd (Mamma Mia!) et les chorégraphies seront d'Anthony Van Laast. La distribution est encore inconnue mais nous vous parlions il y a quelque mois de la possibilité de pouvoir applaudir l'excellente Adrianne Warren (Shuffle Along) dans le rôle titre et nous avons hâte de découvrir quelles seront les têtes d'affiches de cette biographie musicale qui risque de faire du bruit l'année prochaine dans le West-End. "Rolling, Rolling, Rolling on the riveeeeeer...."



Retrouvez la vidéo des coulisses des répétitions du spectacles