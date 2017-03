Il n'y a pas qu'en France où on essaie d'attirer les talents de Broadway sur scène. L'américain Josh Strickland vient d'annoncer qu'il reprendra à Oberhausen, en Allemagne, le rôle de Tarzan qu'il avait créé en 2005.

C'est un sacré défi qui attend Josh Strickland, 33 ans, qui avait quitté New York en 2009 pour rejoindre Las Vegas et la "Spice Girl" Mélanie B. dans le spectacle musical Vegas! The Show. Installé depuis dans le Nevada aux côtés de son mari, Todd DuBail (Jersey Boys à Broadway), Strickland a malgré tout toujours continué à travailler pour Disney dans le cadre d'événements organisés autour du monde en particulier dans les parcs Disneyland ou lors de croisières.

Tarzan à l'affiche presque 10 ans en Allemagne

Il a cette fois répondu à l'appel de Disney pour rejoindre la distribution du musical Tarzan en Allemagne, où le spectacle se joue depuis 2008 déjà. Lancé d'abord à Hambourg, Tarzan avait rallié Stuttgart (avec Willemijn Verkaik en 2015) puis Oberhausen à compter de novembre 2016 avec Alexander Klaws dans le rôle principal.

Josh Strickland travaille avec un coach personnel depuis 5 mois pour "retrouver le physique de sa jeunesse" et surtout apprendre la langue allemande qu'il devra maîtriser pour chanter et jouer dans le spectacle. Pour lui, il s'agit de démontrer que ce n'est pas juste une opération marketing de "star-cast" !

Découvrez en vidéo la bande-annonce de "Tarzan" en Allemagne :