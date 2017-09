“Britney Spears The Cabaret” à Londres pour une durée limitée !

Alors que la reine de la pop fait salle comble à Las Vegas, la jeune australienne Christie Whelan Browne (The Producers, Xanadu) offrira prochainement aux Londoniens un cabaret pas comme les autres qui a triomphé au pays des kangourous il y a quelques années.



"It's Britney B*tch !"



Il y a eu beaucoup de rumeurs sur l'élaboration d'une comédie musicale autour des succès de celle qui déchaîne les paparazzis : Britney Spears, et pourtant toujours rien à l'horizon. C'était sans compter sur l'australien Dean Bryant qui a eu la bonne idée d'écrire et de mettre en scène un cabaret intime autour des tubes de Britney avec une bonne dose d'humour et d'auto-dérision. C'est en 2009 que la revue fut présentée à l'Adelaïde Cabaret Festival avant d'enflammer Sydney et Melbourne peu de temps après. Christie Whelan Browne connue là-bas pour ses rôles dans Grease, Company ou Xanadu fut encensée par la critique et c'est donc sans surprise qu'elle reprendra le rôle de Britney Spears à Londres pour ces quelques dates.