Une production immersive de “Parade” en Angleterre

Une nouvelle production de Parade va voir le jour en Angleterre. Une mise en scène un peu particulière qui permettra de (re)découvrir cette très belle œuvre et de vivre une expérience théâtrale unique.

Une belle œuvre méconnue

Si Parade est souvent considérée comme la plus belle œuvre de Jason Robert Brown (Last Five Years ; Songs for a New World), ce spectacle est malheureusement peu joué. Crée à Broadway en 1998, sur un livret d'Alfred Uhry (Miss Daisy et son chauffeur), cette comédie musicale raconte l'histoire vraie de Leo Frank, propriétaire d'une usine de crayon, qui se retrouve accusé du meurtre d'une de ses jeunes employées. Avec en toile de fond la ville d'Atlanta après la guerre de Sécession. Les rôles de Leo et Lucille Frank étaient tenus par Brent Carver (Kiss of the Spider Woman) et Carolee Carmello (The Addams Family). L'immense Harold Prince était à la mise en scène, un extrait de Parade est d'ailleurs présenté dans sa revue Prince of Broadway. Malgré une bonne réception de la critique, le spectacle ferma ses portes au bout de 98 représentations. Parade reçut tout de même neuf nominations aux Tony Awards et en remporta deux : meilleur livret et meilleure partition.

L'unique production londonienne de cette œuvre fut montée en 2007, soit neuf ans après la création au Donmar Warehouse, avec en vedette Bertie Carvel (Matilda) et Laura Pulver (Sherlock ; Gypsy). Pour l'occasion quelques changement ont été fait, Jason Robert Brown a notamment composé de nouvelles chansons. Il s'agit désormais de la version définitive de Parade, et fut dernièrement présentée avec ces modifications lors d'un concert au Avery Fisher Hall avec Jeremy Jordan (Newsies) et Laura Benanti (She Loves Me).